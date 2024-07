Çin avtomobillərinə maraq niyə artıb? - VİDEO

Köhnə avtomobillərlə bağlı qoyulan sərt qadağalar ölkəyə ili yeni maşınların gətirilməsinə səbəb olub.

Artıq insanlar istehsal ili köhnə yox, yeni, Avropa standartlarına cavab verən və daha çox Çin istehsalı olan avtomobillərə üstünlük verirlər.

Bəs görəsən, bu avtomobillərə maraq nədən irəli gəlir?

Satış meneceri Vüsal Tağıyev bildirib ki, aşağı qiymət səbəbindən Çin avtomobillərinə maraq artıb:

"Amerika bazarından gələn qəzalı avtomobillər adətən ya hərracdan, yaxud da ikinci əldən, bərpa olunduqdan sonra alınır. Amma Çin avtomobilləri elə deyil. Onlar 0 kilometrdir, təzədir və müştəri avtomobilin ilk sahibi olur".

