Rusiya xarici işlər nazirinin birinci müavini Vladimir Titov vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Rusiya prezidenti Vladimir Putin Fərman imzalayıb.

Onun vəzifədən hansı səbəbdən azad edilməsi açıqlanmayıb.



Qeyd edək ki, o bu vəzifəyə 2013-cü ildə təyin olunmuşdu.

