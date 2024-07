“Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi yanında Suların İstifadəsinə və Mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə” təsdiq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Fərman imzalayıb.

