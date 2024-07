Nazir məşhur polkovniki vəzifədən azad etdi - FOTO

Fövqəladə Hallar Nazirliyində (FHN) növbəti kadr dəyişikliyi baş tutub.

Metbuat.az Qaynarinfo-ya istinadən bildirir ki, fövqəladə hallar naziri general-polkovnik Kəmaləddin Heydərovun müvafiq əmri ilə nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin rəis müavini, polkovnik Rza Xudiyev öz ərizəsi ilə tutduğu vəzifəsindən azad edilərək, təqaüdə göndərilib.

Qeyd edək ki, Rza Xudiyev FHN-in məşhur polkovniklərindən biridir və 47 il Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətində çalışıb. Onun atası və babası da məşhur yanğınsöndürənlərdən olublar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.