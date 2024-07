Çində qeyri-adi təbiət hadisəsi hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər Çjetsyan əyalətində qeydə alınıb. Belə ki, güclü yağışlar nəticəsində balıqlar axının təsiri ilə kütləvi olaraq sudan "uçmağa" məcbur olublar.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

