Məhşur futbolçu Kilian Mbappe Fransanın "Kann" klubunu almağa hazırlaşır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, futbolçu yaxın zamanda komandanın səhmdarı olacaq.

Məlumata görə, Mbappe klubdakı payı üçün 20 milyon avro ödəyib.

Hücumçu Pyer-Antuan Kaptonla birlikdə “Kann” klubunun sahibi olacaq.

