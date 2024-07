"Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasında növbəti oyununu bu gün keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu kollektiv II təsnifat mərhələsinin cavab görüşündə Cəbəllütariqin “Linkoln” klubunu qəbul edəcək.

Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionundakı qarşılaşma saat 20:00-da start götürəcək.

Matçın baş hakimi danimarkalı Yakob Sandberq olacaq.

Qeyd edək ki, səfərdəki oyunda Azərbaycan təmsilçisi qələbə qazanıb - 2:0.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.