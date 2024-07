İranda Ali Təhlükəsizlik Şurasının fövqəladə iclası keçirilir.

Metbuat.az bildirir ki, iclasda HƏMAS lideri İsmayıl Haniyənin öldürülməsi ilə bağlı məsələ müzakirə olunur.

Qeyd edək ki, İsmayıl Haniyənin Tehrandakı iqamətgahının vurulması nəticəsində o və bir cangüdəni həyatını itirib.



