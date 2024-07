İsmayıl Haniyənin öldürülməsi qəti şəkildə qəbuledilməz siyasi sui-qəsddir. Bu, gərginliyin artmasına səbəb olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir.

Qeyd edək ki, İsmayıl Haniyənin Tehrandakı iqamətgahının vurulması nəticəsində o və bir cangüdəni həyatını itirib.



