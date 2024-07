İlqar Qurbanov futbol üzrə Azərbaycanın əsas millisinin direktoru təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın rəsmi saytı məlumat yayıb.

O, buna qədər milli komandaların skautu vəzifəsində çalışıb.

Qeyd edək ki, İlqar Qurbanov futbolçu karyerası ərzində Azərbaycan seçmə komandasının heyətində 30 oyun keçirib, 1 qol vurub.

