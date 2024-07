2024-cü ilin altı ayı ərzində 210 şəxs Azərbaycana readmissiya olunub.

Bu barədə Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq Dövlət Miqrasiya Xidmətinin İctimaiyyətlə əlaqəlar idarəsindən bildirilib.

Qeyd olunub ki, proses Azərbaycanın imzaladığı readmissiya sazişləri çərçivəsində həyata keçirilib.

