Bu ilin birinci yarısında Azərbaycandan 3,2 milyon dollar dəyərində 3 651 ton nar ixrac edilib.

Metbuat.az bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsindən məlumat əldə edib.

Hesabat dövründə nar ixracı ötən ilin eyni ayları ilə müqayisədə dəyər baxımından 59,6% azdır.

