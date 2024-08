"Azərbaycanla Ermənistan arasında görüşlər davam edir, münasibətlərin normallaşacağı təqdirdə bizim də ssenarimizi hazırlamağımız lazım olacaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

Hakan Fidan bildirib ki, hazırda münasibətlərin normallaşması istiqamətində fəaliyyətlər davam edir:

“Yekunda pozitiv ssenarini həyata keçirə bilərik, yəni Ermənsitanla sərhədi aça bilərik”.

