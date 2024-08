AzTV-də yayımlanan “Şimal qapıları” adlı sənədli filmdə saysız tarixi məlumatların yerləşdiyi ərazinin üzə çıxması ilə bağlı görüntülər təqdim olunub.



Metbuat.az bildirir ki, Xəzərin suyunun azalması səbəbindən qədim yaşayış məskəni aşkarlanıb.

Hazırda bu ərazidə şəhər qalıqları var.

Ətraflı videoda:

