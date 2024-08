Ermənistanın Şirak vilayətindəki yaşayış binasında partlayış baş verib.



Metbuat.az Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İstintaq Komitəsinin mətbuat katibi Qor Abramyan məlumat verib.

Bildiirlib ki, hadisə nəticəsində 13 yaşlı uşaq ölüb, iki nəfər isə xəsarət alıb. Xəsarət alan sakinlər Gümrü tibb mərkəzinə yerləşdirilib.

