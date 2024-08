Doğru yolun başlanğıcı: Kapital Bank 150 illik yubileyini BDU tələbələri ilə qeyd edib

Ölkənin birinci bankı Kapital Bank 150 illik yubileyi münasibətilə Bakı Dövlət Universiteti ilə birgə "Doğru yolun başlanğıcı" adlı təlim proqramı təşkil edib. Tədbir çərçivəsində tələbələr üçün müxtəlif təlimlər, intellektual və əyləncəli oyunlar keçirilib və qalib komandaya kubok təqdim olunub. Tədbirin əsas məqsədi tələbələrin şəxsi inkişafına və karyera planlamasına dəstək vermək olub.

Təlim proqramı çərçivəsində Kapital Bank-ın əməkdaşlarının iştirakı ilə “Şəxsi inkişaf və kollektivlə işləmə bacarıqları”, “İT təhlükəsizlik”, “İş mühitində hüquqlarınız” , “Karyera planlaması və yüksəlişi” kimi mövzularda təlimlər keçirilib.

Tədbirin açılış mərasimində çıxış edən BDU-nun sosial məsələlər, tələbələrlə iş və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə prorektoru Əliş Ağamirzəyev universitetdə həyata keçirilən sosial layihələrdən danışıb, Kapital Bank ilə birgə layihənin gənclərin karyera quruculuğunda faydalı olacağını bildirib.

Qeyd edək ki, təlim proqramında “BDU könüllüləri” təşkilatının, Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin və Tələbə Gənclər Təşkilatının 100-dən çox üzvü də iştirak edib.

