İspaniyanın "Real Madrid" klubunda forma geyinən türkiyəli gənc futbolçu Arda Gülər illər öncə filmdə rol alıb.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı Türkiyə mediasında görüntülər yayılıb. Belə ki, Arda 2013-cü ildə çəkilmiş “Behzat Ç. Ankara Yanıyor” filmində epizodik rollardan birinə çəkilib. Görüntü sosial şəbəkədə marağa səbəb olub.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

