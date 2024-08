Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Yaxın Şərqdə müharibənin miqyasının genişlənəcəyi barədə xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin sözçüsü Zeki Aktürk deyib.

O, regionda gərginliyin artdığını bildirib. Zeki Aktürk bunu İsrailin Yəmən və Liviyaya hücumları ilə əlaqəli olduğunu vurğulayıb.

