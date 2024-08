Növbədənkənar parlament seçkiləri ilə əlaqədar media mərkəzi fəaliyyətə başlayacaq.

Metbuat.az bildirir ki, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov parlamentin bu gün keçirilən iclasında deyib.

O qeyd edib ki, media mərkəzinin açılması üçün hazırlıq işləri aparılır və yaxın günlərdə media mərkəzinin açılışı olacaq.

