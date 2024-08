Hərbçi Fərid Cəbrayılovun vəfat etdiyi yerdə çimərkən görüntüləri - VİDEO

Faciəli şəkildə həlak olan hərbçi Fərid Cəbrayılovun ölümünə səbəb olan kükürd qazlı termal suda çimərkən görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, kadrlar sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.

Qeyd edək ki, Laçın rayonu ərazisində kükürd qazlı termal sularda çimərkən, zəhərlənən Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçuları - kapitan Asif Qəhrəman oğlu Emnalıyev, gizir Fərid Famil oğlu Cəbrayılov, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları - çavuş Tural Maşallah oğlu Səmədov və çavuş Emin Oqtay oğlu Şahmarlının meyitləri aşkar edilib.

