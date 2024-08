Bu bürcləri həftəsonu şanssızlıq gözləyir

Həftəsonu bəzi bürclər üçün uğursuz hadisələrlə yadda qala bilər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, astroloqlar Balıqlar, Dolça və Əqrəb bürclərinin bu həftəsonu şanssızlıqla üzləşəcəklərini düşünürlər.

Balıqlar - vacib qərarlar vermək üçün bu həftəsonunu gözləyirdinizsə, bir qədər də gözləmək lazım gələcək. İstirahətinizə vaxt ayırmaq və problemlərdən qısa müddət də olsa uzaq durmaq faydalı olacaq.

Dolça - həftəsonu şəxsi münasibətlərdə olan problemlər bir qədər də dərinləşə bilər. Ətrafınızdakı insanlara diqqət göstərməyə, səmimi olmağa çalışın. Eyni zamanda maliyyə problemləri ilə üzləşə bilərsiniz.

Əqrəb - bu bürc altında doğulan insanlar həftəsonunda iş həyatı və bizneslə bağlı pis xəbərlər ala bilərlər. Ailə və dostlarla münasibətlərdə də anlaşılmazlıqlar yaşana bilər. Riskli qərarlar vermək lazım gələcək.

