ABŞ prezidenti Co Bayden sui-qəsd nəticəsində öldürülən HƏMAS Siyasi Bürosunun rəhbəri İsmayıl Haniyə barədə danışıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, Bayden Fələstin qruplaşmasının lideri İsmayıl Haniyənin heç bir atəşkəsə töhfə vermədiyini deyib.

O bildirib ki, İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu ilə Yaxın Şərqdə vəziyyətin pisləşməsi ilə bağlı birbaşa danışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.