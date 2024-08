Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanla sərhədə yaxın ərazidəki Tavuş vilayətinə gedib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Paşinyanın Tavuşa getməsinin səbəbi 2023-cü ildə həyata keçirilən və hazırda icra olunan proqramlarla tanış olmaqdır.

Paşinyan Tavuşa səfəri zamanı hərbi hissələrə gedən yolların vəziyyətindən narazılığını bildirib.

