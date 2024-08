Qarabağ Universitetinə yeni təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Cavid Hüseynov Qarabağ Universitetində rektorluğun əməkdaşı olaraq fəaliyyətini davam etdirəcək.

Qeyd edək ki, C.Hüseynov əvvəl Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin İctimaiyyətlə əlaqələr və marketinq şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb.

