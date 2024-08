İranda hərbi texnikaların naməlum istiqamətlərdə hərəkəti müşahidə olunur.

Metbuat.az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə yayılan məlumatlara İran Müdafiə Nazirliyi reaksiya bildirib.

MN əhaliyə bununla bağlı xəbərdarlıq da edib:

"Hərbi texnikaların şəkil-videosunu çəkməyin, sosial şəbəkələrdə hərəkət trayektoriyası barədə məlumat yaymayın".

