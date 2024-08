"Barselona" klubunun 16 yaşlı futbolçusu Lamin Yamal Portuqaliyada istirahət edərkən Kriştianu Ronaldonun oğlu Junior Ronaldo ilə tanış olub.



Mətbuat.az xəbər verir ki, bu barədə futbolçunun atası sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. O, Lamin Yamal və Ronaldonun oğlunun birlikdə olan şəkillərini izləyiciləri ilə bölüşüb.

Həmin fotonu təqdim edirik:

