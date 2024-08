Futbol üzrə Türkiyə Superkubokunun qalibi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, həlledici matçda son ölkə çempionu “Qalatasaray”la kubokun qalibi “Beşiktaş” üz-üzə gəlib. Atatürk Olimpiya Stadionunda keçirilən qarşılaşma “qara qartallar”ın 5:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Qolları Çiro İmmobile (2 qol), Yonas Svensson, Rafa Silva və Mustafa Hekimoğlu vurublar.

“Qalatasaray”ın heyətində 87-ci dəqiqədə Viktor Nelsson qırmızı vərəqə alıb.

