Ukrayna artıq Qərb ölkələrindən 10 ədəd F-16 qırıcısı alıb və ilin sonuna kimi onların sayı 20-yə çatacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Economist” jurnalı məlumat yayıb.

Nəşrin məlumatına görə, ümumilikdə Ukrayna hakimiyyəti 79 F-16 qırıcısına arxalana biləcək. Qərb 2025-ci il ərzində təyyarələri mərhələli şəkildə göndərməyə davam edəcək.

