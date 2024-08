İsrail qırıcı təyyarələri “Hizbullah”ın Livanın cənubunda yerləşən hərbi obyektlərinə və hərbi obyektlərinə zərbələr endirib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı İsrail Müdafiə Qüvvələri Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Eyni zamanda, Malkia bölgəsində partlayıcı daşıyan pilotsuz təyyarənin düşdüyü bildirilir.

