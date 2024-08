Bu həftə üç bürcün üzünə şans qapıları açılacaq

Astroloqların fikrincə, bu həftə üç bürc xoş xəbərlər eşidəcək.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Qoç bürcləri bu həftə şad xəbərlər eşidə bilərlər. Onlar sevgi münasibətlərində bütün problemləri qaydaya salacaqlar. Yeni səyahət planları üçün uğurlu zaman olacaq.



Xərçəng bürcləridə bu həftə xoş xəbərlər eşidəcək. Bu bürc insanları həftə ərzində iş həyatı ilə bağlı planlarını həyata keçirə biləcəklər. Sevgi münasibətlərində müsbət dəyişikliklər gözlənilir. Tezliklə evlilik təklifi ala bilərlər.

Oxatan bürcüdə həftəni uğurlu keçirəcək bürclər siyahısındadır. Onlar sağlamlığları ilə problemləri həll edəcəklər. Karyeralarında yeni yüksəlişlər gözlənilir. Nəhayət bu həftə istirahətlərinə də vaxt ayıra biləcəklər.

