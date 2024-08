Türkiyədə illik inflyasiya yenidən azalıb.

Metbuat.az Türkiyə Statistika Təşkilatına (TÜİK) istinadən xəbər verir ki, cari ilin iyul ayında illik inflyasiya 61.78% təşkil edib.

İyun ayında bu rəqəm 71.60% təşkil etmişdi. İyul ayında istehlak qiymətləri indeksi əvvəlki aya görə 3.23%, 2024-cü ilin əvvəli ilə müqayisədə isə 28.76% artıb.

