“Qarabağ”ın heyətinə cəlb etmək istədiyi adı bilinməyən futbolçu ilə danışıqlar müsbət sonluqla yekunlaşmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

Mütəxəssis iki gün öncə “Qarabağ” klubunun danışıqlar apardığı futbolçu ilə ortaq məxrəcə gələ bilmədiyini söyləyib.

