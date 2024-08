Miçiqan əyalətindən müsabiqəyə qatılan Alma Kuper ABŞ gözəli seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Los-Ancelesdə keçirilən müsabiqədə Amerika gözəli seçilən 22 yaşlı Alma Kuper Stenford Universitetinin məzunudur.

Kentukki əyalətinin gözəli Konnor Perri ikinci yerə layiq görülüb. Üçüncü yerin sahibi isə Oklahoma əyalətinin gözəli Danika Kristoferson olub.



Fotoları təqdim edirik:

