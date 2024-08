Qətlə yetirilən Bəhruz fotoqraf imiş - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, avqustun 4-də Qaradağ rayonu Qobu qəsəbəsi ərazisində 1989-cu il təvəllüdlü Bəhruz Məmmədov kəsici-deşici alətlə qətlə yetirilib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən bildirir ki, Bəhruz Məmmədov fotoqraf kimi fəaliyyət göstərib.

Qeyd edək ki, faktla bağlı Qaradağ rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır. B.Məmmədovun qonşusu, 1990-cı il təvəllüdlü Nahid Həsənov iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.