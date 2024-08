Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında III təsnifat mərhələsinin ilk görüşlərinə start verilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun gününün böyük maraqla gözlənilən görüşündə "Qarabağ" doğma meydanda "Ludoqorets"i qəbul edəcək.

Gərgin mübarizə vəd edən qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq.

Qeyd edək ki, komandalar arasında cavab görüşü avqust ayının 13-də keçiriləcək.

