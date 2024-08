Ukrayna ərazisindən Rusiyaya silahlı şəxslərin qanunsuz daxil olması faktı həqiqət deyil.

Metbuat.az TASS agentliyinə istinadən bildirir ki, bunu Kursk vilayətinin qubernatoru Aleksey Smirnov deyib.

Onun sözlərinə görə, Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Sərhəd Qoşunları silahlı şəxslərin sərhədi pozmasının qarşısını alıb.

