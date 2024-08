Avqustun 9-da Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonu üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub.

Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları bu ay da qrafik üzrə ödəniləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.