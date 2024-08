Avqust ayında üç bürcü çətin günlər gözləyir

Astroloqların araşdırmalarına görə, avqustda ayında üç bürcü çətin günlər gözləyir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Əkizlər şəxsi həyatında problemlər yaşaya bilər. Uzun müddətdir həll edə bilmədiyiniz anlaşılmazlıqlar ucbatından sevgilinizlə ayrılmağınız riski var. İş yerində də problemlər yarana bilər.

Qızlar yeni başlanğıclardan qaçmalı və insanlara kor-koranə etibar etməməlidirlər. Bundan əlavə, evdə problemlər yarana bilər. Hər şey sizi qıcıqlandıra bilər, buna görə də ailə üzvləri ilə münaqişələr baş verə bilər.

Oxatanların ünsiyyətdə problemləri ola bilər. Bu, ciddi münaqişələrə səbəb olacaq. Səbr və müdriklik göstərsəniz daha yaxşı olar. Onda problemlərdən qurtulmaq şansınız olacaq.

