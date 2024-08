"Bakı Tikiş Evinin hazırda 4 milyon manat kredit borcu var, aylıq 30 min manat ödəniş edir".

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Modern.az-a açıqlamasında Bakı Tikiş Evinin rəsmisi Etibar Əzimov deyib.

"Biz formaların satışını gözləyirik ki, borclarımızı bağlayaq. Çoxları elə bilir ki, BTE dövlət qurumudur, amma elə deyil. Biz özəl qurumuq və maliyyələşməmiz yalnız satışlardan əldə edilən gəlir hesabına formalaşır".

