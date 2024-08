Bu əlamətlər varsa, D vitamini çatışmır

Bizdə kifayət qədər D vitamini olmadığına işarələr var.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən həmin işarələri təqdim edir:

Daimi yorğunluq hissi.

— Vitaminlərin aşağı səviyyəsi xroniki yorğunluqla birbaşa bağlıdır.

Tərləmə.

— Normal bədən istiliyinə və aşağı fiziki fəaliyyətə baxmayaraq, alnınız daim nəmdirsə, günəş şüaları altında vitamin səviyyənizi yoxlamağa dəyər.

Sümük ağrıları və əzələ ağrıları.

— Sümüklərdə, əzələlərdə və oynaqlarda ağrılar vitamin çatışmazlığının əlaməti ola bilər.

“Bundan əlavə, tez-tez sınıqlar və sümüklərin zədələnməsi də bu vacib vitaminin fəlakətli çatışmazlığına əmin bir işarədir.

Yuxusuzluq.

— D vitamininin kifayət qədər qəbulu yaxşı bir gecə istirahəti ehtimalını artırır.

- Əgər müntəzəm yuxu probleminiz varsa, vitamin səviyyənizi yoxlamaq lazımdır.

Tez-tez soyuqdəymə.

— Bu vitaminin çatışmazlığı immunitet sistemini zəiflədir və virus hücumlarını kifayət qədər effektiv şəkildə “dəf edə” bilmir.

