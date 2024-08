Şikayətlərə baxılması bugündən sonra məhkəmələr səviyyəsində olacaq. İndiyə qədər MSK-ya 14 müraciət daxil olub. İndiyə qədər 6 müraciət təmin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) bu gün keçirilən iclasında MSK sədri Məzahir Pənahov deyib.

