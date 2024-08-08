Bu telefonlara "Android 15" yenilənməsi gəlməyəcək - SİYAHI

Google-un təqdim edəcəyi yeni "Android 15" əməliyyat sisteminə uyğun olmayan cihazlar açıqlanıb.
Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, fevral ayından bəri beta versiyada sınaqdan keçirilən "Android 15" əməliyyat sisteminin sabit versiyası önümüzdəki həftələrdə istifadəyə veriləcək. Yeni versiya ilə telefonların və planşetlərin daha stabil, performanslı olması və süni intellektin dəstəklənməsi gözlənilir.
Məlumata görə, yenilənmiş əməliyyat sistemi ilk olaraq "Pixel" cihazları üçün təqdim ediləcək. Hər bir əməliyyat sistemi yeniləməsində olduğu kimi, bu dəfə də cihazlar bundan kənarda qalacaq. Belə ki, istehsalçı şirkətlər fərqli yenilənmə vədləri verir və yeniləmələr müəyyən cihazlar üçün dayandırılır.
"Android 15" yenilənməsini almayacaq cihazları təqdim edirik:
Google Pixel Serisi:
Pixel 5
Pixel 5a 5G
Pixel 4
Pixel 4 XL
Pixel 4a
Pixel 4a 5G
Pixel 3
Pixel 3XL
Pixel 3a
Pixel 3a XL
Və daha köhnə "Pixel" modelleri
Samsung:
(Galaxy S Seriyası)
Galaxy S20 Ultra
Galaxy S20+
Galaxy S20 FE
Eski S-seriyalı telefonlar
(Galaxy Z Serisi)
Galaxy Z Fold 2
Galaxy Z Flip 2
Eski Z-seriyalı telefonlar
(Galaxy Tab Seriyası)
Galaxy Tab A8 10.5 (2021)
Galaxy Tab A7 Lite
Galaxy Tab S7 FE
2021-dən əvvəl buraxılan tabletlər
(Galaxy A Seriyası)
Galaxy A72
Galaxy A52
Galaxy A52 5G
Galaxy A52s 5G
Galaxy A32
Galaxy A32 5G
Galaxy A22
Galaxy A22 5G
Galaxy A13 5G
Galaxy A12
Galaxy A12 Nacho
Galaxy A03
Galaxy A03s
Galaxy A03 Core
Galaxy A02
Galaxy A01 Core
2021-dən öncə buraxılan A-seriyalı telefonlar
(Galaxy M Seriyası)
Galaxy M04
Galaxy M13
Galaxy M13 5G
Galaxy M53 5G
Galaxy M33 5G
Galaxy M23 5G
2022-dən öncə buraxılan M-seriyalı telefonlar
(Galaxy F Seriyası)
Galaxy F04
Galaxy F13
Galaxy F23 5G
2022-dən öncə buraxılan F-seriyalı telefonlar
Xiaomi:
Xiaomi Civi
Xiaomi 12X
Xiaomi 11i
Xiaomi 11i HyperCharge 5G
Xiaomi 11 Lite 5G NE
Xiaomi 11T
Xiaomi 11T Pro
Xiaomi Mi 11X
Xiaomi Mi 11X Pro
Xiaomi Mi 11 Pro
Xiaomi Mi 11 Ultra
Xiaomi Mi 11i
Xiaomi Mi 11 Lite
Xiaomi Mi 11 Lite 5G
Xiaomi Mi 10S
Xiaomi Mi 10i 5G
Xiaomi Mi Mix Fold
Xiaomi Pad 5
Xiaomi Pad 5 Pro
Xiaomi Mix 4
Və bütün köhnə cihazlar
Redmi:
Redmi Note 12 Pro 5G
Redmi A2
Redmi A2+
Redmi Note 12 5G
Redmi K60E
Redmi 12C
Redmi Note 12 Pro
Redmi Note 12 Pro+
Redmi Note 12 Discovery
Redmi Pad
Redmi Note 11R
Redmi A1+
Redmi 11 Prime
Redmi 11 Prime 5G
Redmi A1
Redmi Note 11 SE
Redmi K50 Ultra
Redmi K50i
Redmi Note 11T Pro
Redmi Note 11T Pro+
Redmi Note 11 SE
Redmi 10 Power
Redmi 10 Prime 2022
Redmi 10A
Redmi Note 11S 5G
Redmi Note 11 Pro+ 5G
Redmi K50
Redmi K50 Pro
Redmi K40S
Redmi 10
Redmi 10C
Redmi Note 11E
Redmi Note 11E Pro
Redmi K50 Gaming
Redmi 10 (2022)
Redmi Note 11
Redmi Note 11 Pro
Redmi Note 11 Pro 5G
Redmi Note 11S
Və bütün köhnə cihazlar.