Bu telefonlara "Android 15" yenilənməsi gəlməyəcək - SİYAHI

Google-un təqdim edəcəyi yeni "Android 15" əməliyyat sisteminə uyğun olmayan cihazlar açıqlanıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, fevral ayından bəri beta versiyada sınaqdan keçirilən "Android 15" əməliyyat sisteminin sabit versiyası önümüzdəki həftələrdə istifadəyə veriləcək. Yeni versiya ilə telefonların və planşetlərin daha stabil, performanslı olması və süni intellektin dəstəklənməsi gözlənilir.

Məlumata görə, yenilənmiş əməliyyat sistemi ilk olaraq "Pixel" cihazları üçün təqdim ediləcək. Hər bir əməliyyat sistemi yeniləməsində olduğu kimi, bu dəfə də cihazlar bundan kənarda qalacaq. Belə ki, istehsalçı şirkətlər fərqli yenilənmə vədləri verir və yeniləmələr müəyyən cihazlar üçün dayandırılır.

"Android 15" yenilənməsini almayacaq cihazları təqdim edirik:



Google Pixel Serisi:

Pixel 5

Pixel 5a 5G

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a 5G

Pixel 3

Pixel 3XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Və daha köhnə "Pixel" modelleri

Samsung:

(Galaxy S Seriyası)

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20+

Galaxy S20 FE

Eski S-seriyalı telefonlar

(Galaxy Z Serisi)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 2

Eski Z-seriyalı telefonlar

(Galaxy Tab Seriyası)

Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S7 FE

2021-dən əvvəl buraxılan tabletlər

(Galaxy A Seriyası)

Galaxy A72

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A13 5G

Galaxy A12

Galaxy A12 Nacho

Galaxy A03

Galaxy A03s

Galaxy A03 Core

Galaxy A02

Galaxy A01 Core

2021-dən öncə buraxılan A-seriyalı telefonlar

(Galaxy M Seriyası)

Galaxy M04

Galaxy M13

Galaxy M13 5G

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23 5G

2022-dən öncə buraxılan M-seriyalı telefonlar

(Galaxy F Seriyası)

Galaxy F04

Galaxy F13

Galaxy F23 5G

2022-dən öncə buraxılan F-seriyalı telefonlar

Xiaomi:

Xiaomi Civi

Xiaomi 12X

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i HyperCharge 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10i 5G

Xiaomi Mi Mix Fold

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Mix 4

Və bütün köhnə cihazlar

Redmi:

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi A2

Redmi A2+

Redmi Note 12 5G

Redmi K60E

Redmi 12C

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12 Discovery

Redmi Pad

Redmi Note 11R

Redmi A1+

Redmi 11 Prime

Redmi 11 Prime 5G

Redmi A1

Redmi Note 11 SE

Redmi K50 Ultra

Redmi K50i

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Redmi Note 11 SE

Redmi 10 Power

Redmi 10 Prime 2022

Redmi 10A

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K40S

Redmi 10

Redmi 10C

Redmi Note 11E

Redmi Note 11E Pro

Redmi K50 Gaming

Redmi 10 (2022)

Redmi Note 11

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11S

Və bütün köhnə cihazlar.

