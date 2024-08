Azərbaycan Parisdə keçirilən Yay Olimpiya Oyunlarında güləş yarışlarında ilk medalını qazanıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, 67 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Həsrət Cəfərov bürünc medal uğrunda Qırğızıstanı təmsil edən Amantur İsmayılovla qarşılaşıb.

Görüşdə 8:0 hesablı inamlı qələbə qazanan idmançımız bürünc medala sahib çıxıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycanın yunan-Roma güləşçilərinin yarışda qazandığı ilk və tək mükafat olub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.