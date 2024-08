Avqust 9-da Quba stansiyasından 15 kilometr cənubda - Quba rayonunda zəlzələ qeydə alınıb.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosundan Metbuat-a verilən məlumata görə, yerli vaxtla saat 00:39-da qeydə alınan yeraltı təkanların maqnitudası 3,8-ə bərabər olub.

Zəlzələnin ocağı 48 kilometr dərinlikdə yerləşib.

