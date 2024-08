Kursk vilayətində döyüşlər davam edir.



Metbuat.az TASS agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, Ukrayna ordusunun ölkənin dərinliklərinə doğru irəliləməsinin qarşısı alınıb.

Ukraynanın itkilərinin 280 nəfər hərbçi və 27 hərbi texnika olduğu bildirilib. Ümumilikdə Kurskda gedən döyüşlərdə 945 ukraynalı öldürülüb.

