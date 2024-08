Əhaliyə xəbərdarlıq - Avqustun 9-dan başlayaraq...

Günəşdə bir anda bir neçə alışma aşkar edilib və bu səbəbdən avqustun 9 və 10-da planetimizdə maqnit qasırğası gözlənilir.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "The Watchers" məlumat yayıb.

Bildirilib ki, 8 avqust 2024-cü il tarixində geniş və uzunmüddətli alışma baş verib. Alov zamanı tac kütləsinin atılması da qeydə alınıb.

Son 24 saat ərzində daha bir neçə tac kütləsinin atılması müşahidə olunub. Proqnozlara görə, avqustun 9-u gecə - avqustun 10-u gündüz saatlarında Yer kürəsində mülayim maqnit qasırğası gözlənilir.

Həmçinin Günəşdəki iki tac dəliyinin tezliklə Yerə doğru dönəcəyi və bunun da maqnit qasırğasını gücləndirə biləcəyi bildirilir.

Maqnit fırtınaları insanlara necə təsir edir?

Maqnit qasırğaları Yerin maqnit sahəsində Günəşin fəaliyyəti nəticəsində yaranan pozuntulardır. Kosmosda günəş alovları və tac kütlələrinin atılması nəticəsində planetimizə çatan və onun maqnitosferi ilə qarşılıqlı əlaqədə olan yüklü hissəciklərin güclü axınları əmələ gəlir.

Maqnit qasırğalarının insanlara təsiri müxtəlif ola bilər. Bəzi insanlar bu cür hadisələr zamanı xroniki xəstəliklərin pisləşməsi ilə üzləşirlər və baş ağrıları, yorğunluq, əsəbilik və konsentrasiyanın azalması ilə qarşılaşa bilərlər.

Eyni zamanda, maqnit qasırğaları təbii bir hadisədir və hər bir orqanizm onlara özünəməxsus şəkildə reaksiya verir. Daimi məşq, yaxşı yuxu və balanslaşdırılmış pəhriz sağlamlığınıza təsirini minimuma endirməyə kömək edə bilər.

