Parisdə keçirilən Yay Olimpiya oyunlarının atletika yarışlarında maraqlı anlar yaşanıb.



Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Braziliyanı təmsil edən idmançı Almir Dos Santos öz çıxışını başa vurdurqdan sonra sevgilisinə evlilik təklifi edib və müsbət cavab alıb.



Qeyd edək ki, idmançı yarışlarda 11-ci yeri tutub.

