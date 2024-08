Keçmiş "YouTube” CEO-su Suzan Vocitski vəfat edib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, onun ölümünə səbəb xəstəlik olub. O, 2 ildir ağ ciyər xərçəngindən əziyyərət çəkirdi.

Qeyd edək ki, Suzan Vocitski 2014-2023-cü illərdə şirkətin baş direktoru olub. O, məhz xəstəlik səbəbindən vəzifəsindən ayrıldığını açıqlamışdı.

