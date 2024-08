İki bürc üçün avqustun sonu uğurlu olacaq

Avqustun ikinci ongünlüyündə 3 bürcün nümayəndəsi inanılmaz şanslar yaşayacaq. Bu bürclər üçün həmin günlərdə həyatın bütün sahələrinə təsir edəcək astroloji hadisələr olacaq.

Onlar həm yeni gəlir mənbələri tapa, həm də nüfuzlu biznes tərəfdaşları ilə tanış ola biləcəklər. Bu vaxt başlayan bəzi şeylər yalnız payızda bəhrəsini verəcək.

Metbuat.az lent.az-a istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Buğa

Avqustun ikinci ongünlüyündə bürcün nümayəndələri himayədarları Veneranın diqqətinin bir qədər zəiflədiyini hiss edəcəklər. Lakin bu, onların müxtəlif istiqamətlərdə uğur qazanmasına mane olmayacaq.

Buğa bürcü asan və işgüzar işlərdə uğurlu olacaq. Ümumiyyətlə, onlar istənilən, hətta ən mürəkkəb layihələri öz üzərinə götürə bilərlər.

Onilliyin birinci yarısı üçün əsas işləri planlaşdırmaq daha yaxşıdır. Ancaq ikincisini romantik görüşlərə və qısa səfərlərə sərf etmək olar. Münasibətləri gücləndirmək və yeni emosiyalar qazanmaq üçün əla vaxtdır. İş məsələlərində təkbaşına təkid edə biləcəklər və istədikləri qərarı vermək üçün rəhbərlərini razı sala biləcəklər.

Astroloqlar dünyaya aydın gözlərlə baxmağı və hər cümlə üzərində düşünməyi tövsiyə edir.

Şir

Avqustun ikinci ongünlüyündə şir bürcləri daha da fəallaşacaq və özləri üçün bir çox yeni imkanlar kəşf edəcəklər. Bu dövr müxtəlif məsələlərdə uğurlar və gözlənilməz köməklərlə dolu olacaq.

Bütün hadisələr öz xeyrinə nəticələnəcək. Astroloqlar Aslanlara öz istedadlarına diqqət yetirməyi və onları inkişaf etdirməyə başlamağı tövsiyə edir. Üstəlik, Kainat onlara istənilən cəhddə kömək edəcək.

Bu zaman onlar müxtəlif insanlarla əlaqələri gücləndirə və yeni karyera zirvələrinə çata biləcəklər. Şirlər həmkarlarından və yaxınlarından bir neçə xoş hədiyyə və dəstək gözləyir.

Əqrəb

Avqustun ikinci ongünlüyündə Əqrəblər enerji artımı hiss edəcəklər. İcra və qətiyyət sizi gələcəyiniz üçün daha fəal işləməyə məcbur edəcək. Bəzi məsələlərdə nəzarəti tərəfdaşlara təhvil verməlidirlər. Ancaq bütün bunlar başa çatan kimi, sükanı yenidən öz əlinizə götürməlisiniz. Bu dövr peşəkar məqsədləri həyata keçirmək üçün mükəmməldir.

Əqrəblərin çoxdan gözlənilən qətiyyəti və özünə inamı olacaq. Astroloqlar qeyd edirlər ki, onlar öz nöqteyi-nəzərini müdafiə etməlidirlər, lakin bunun üçün kifayət qədər güc və bacarıqlara malikdirlər.

İstirahət haqqında unutmayın. Əqrəblər qısa bir səfərə çıxıb bir az dincələ biləcəklər.

