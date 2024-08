Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Ukrayna ilə sərhəd bölgələrində döyüş qruplarını gücləndirməklə bağlı tapşırıq verib.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin müdafiə naziri Viktor Xrenin deyib.

Müdafiə naziri qeyd edib ki, onlar baş verən prosesləri izləyirlər, hər cür dəyişikliyə cavab verməyə qadirdilər.

